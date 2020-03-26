Москва, , 01:11 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения передана в ведение Министерства здравоохранения России с 25 марта в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Приказ устанавливает новый порядок в структуре федеральных органов. Предполагается, что он повысит эффективность деятельности по надзору в сфере здравоохранения. Решение принято на фоне усиления в России мер по противодействию распространению коронавируса COVID-19.

Ранее Путин выступил с обращением к гражданам страны, определив ключевым приоритетом для государства их жизнь, безопасность и здоровье. Президент отметил, что все возможности сейчас направлены на создание системы своевременной медицинской помощи.

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