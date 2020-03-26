Москва, , 00:21 — REGNUM Вопрос о восстановлении формата президиума, предложенный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, будет рассмотрен 26 марта, сообщает пресс-служба российского правительства.

Новый орган будет «решать оперативные вопросы», а его заседания могут проводиться «по мере необходимости». При этом правительство может отклонить любое решение президиума.

В последним годом работы предыдущего президиума был 2018 год. В него входили вице-премьеры и несколько министров.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин возглавил правительство России 16 января после отставки Дмитрия Медведева.

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