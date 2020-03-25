Нижний Новгород, , 23:58 — REGNUM Мы видим, что экономическая и социальная составляющие развития страны получат мощную поддержку государства. Так прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

«Президент убедительно доказал, что наша страна является по-настоящему социальным государством. Предложен беспрецедентный комплекс мер, направленный на поддержку наших граждан, чтобы защитить их от трудностей, которые принесла с собой пандемия коронавируса», — считает парламентарий.

В обращении глава государства подчеркнул, что мировая экономика оказалась под ударом из-за коронавируса. Сейчас необходимо поддержать тех, кто производит, оказывает услуги, словом, работает на нашу экономику. Очевидно, что, в первую очередь, пострадает малый и средний бизнес. Любая остановка производства, недополученная прибыль могут фатально сказаться на судьбе таких предприятий.

«А теперь я хочу заочно спросить критиков политики нашей страны как внутри России, так и за рубежом — где еще в мире принимаются такие меры? Мы видим, что отдельные страны просто оказались не готовы к тем проблемам, которые принес с собой коронавирус», — отметил Лебедев. Он добавил, что речь идёт о медицине, экономике и других направлениях.

«Владимир Путин сегодня показал яркий пример того, как глава государства должен реагировать на вызовы времени», — уверен председатель Заксобрания. Он выразил уверенность, что органы власти всех уровней примут опреативные решения для реализации положений обращения президента.

ИА REGNUM напоминает, 25 марта президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны в связи с угрозой распространения коронавируса. Он говорил о планируемых мерах поддержки граждан и бизнеса: увеличении пособия по безработице, кредитных и ипотечных каникулах, моратории на банкротство предприятий, отсрочке по всем налогам, за исключением НДС, продлении ранее назначенных льгот без дополнительного оформления документов.