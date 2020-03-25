Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Одобрение в адрес властей штатов Флорида и Техас высказал американский президент Дональд Трамп, сообщили 25 марта в пресс-службе Белого дома.

Комментируя введение этими штатами режима чрезвычайной ситуации, глава государства отметил, что Вашингтон сможет теперь направить в эти регионы помощь, которая выделяется бюджетом по решению американского Конгресса.

Напомним, порядка полутора тысяч человек инфицированы вирусом SARS-CoV-2 в штате Флорида и примерно девять сотен человек заражены в Техасе.

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