Багдад, , 23:24 — REGNUM Двое турецких военнослужащих убиты и двое ранены на севере Ирака в столкновении с вооруженными формированиями Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает 25 марта минобороны Турции.

Боестолкновение произошло в районе населенного пункта Хафтанин. Турецкое военное ведомство утверждает, что сторонники РПК устроили минометный обстрел.

«Цели террористов, обнаруженные в этом районе, были немедленно подвергнуты ответному интенсивному обстрелу с помощью наших средств огневой поддержки и были уничтожены», — традиционно для таких случаев добавило турецкое военное ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Турции с июля 2015 года продолжаются боевые действия между сторонниками Рабочей партии Курдистана (РПК) и турецкими силовиками. Эти столкновения также захватывают и северную часть Ирака, где также проживают курды.

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