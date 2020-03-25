Вашингтон, , 23:24 — REGNUM Возлагать на кого-то ответственность за то, что вирус SARS-CoV-2 так сильно распространился по миру, сейчас не время, сообщил 25 марта журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, время борьбы с коронавирусом не должно быть использовано для «взаимных упрёков и привлечения кого-либо к ответственности». Он предложил разбираться с тем, кто виноват, когда мир справится с проблемой COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число инфицированных коронавирусом в мире составляет 451 355. Летальных исходов 20 499, причём больше всего их в Италии — 6820.

Читайте ранее в этом сюжете: В США заявили, что в мире от коронавируса умерло уже более 20 тыс. человек