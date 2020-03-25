Брюссель, , 22:59 — REGNUM Карательные меры против Ирана должны быть исключены в сложный период борьбы с паднемией, заявил 25 марта на конференции G7 по коронавирусу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, иранцам, сильно пострадавшим от эпидемии вируса SARS-CoV-2, нужна помощь. Боррель выступает в поддержку просьбы Тегерана к МВФ о помощи. По его словам, нужно «избегать любых карательных мер в ходе борьбы с этой пандемией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иране коронавирусом инфицированы 27 017 человек: выздоровели 9625 человек и 2077 скончались.

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