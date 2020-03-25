Саратов, , 22:57 — REGNUM Риски распространения вируса будут максимально снижены, если мы будем действовать на опережение в борьбе с угрозой. Об этом заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев, комментируя обращение президента России Владимира Путина.

«Задача региональной власти — в кратчайшие сроки подготовить всю необходимую базу для реализации президентских инициатив. Мы должны создать исчерпывающие условия, чтобы увеличенная социальная поддержка своевременно дошла до каждой семьи, до каждого ветерана. Чтобы сохранить доходы граждан и стабильность на рынке труда», — подчеркнул Радаев.

При этом он отметил, что от жителей области власти ждут дисциплины и ответственности, поскольку именно о том, что результат даст солидарность государства, общества и граждан, и говорил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России в связи с угрозой распространения коронавируса на территории страны. Он предложил ряд мер поддержки для стабилизации ситуации как в отношении граждан, так и бизнеса. В частности, предложено ввести кредитные и ипотечные каникулы, мораторий на банкротство предприятий на шесть месяцев.