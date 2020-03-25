Саранск, , 22:35 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков, комментируя обращение президента России Владимира Путина, заверил, что республика, безусловно, выполнит все поручения главы государства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс службе регионального правительства.

«Сейчас ведутся расчеты финансовых средств необходимых для этого. Слово президента для нас — закон», — отметил Волков.

В неделю, которая объявлена нерабочей, глава Мордовии все дни, включая выходные, будет заниматься не только вопросами, связанными с реагированием на ситуацию с коронавирусом, но и плановыми региональными мероприятиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России в связи с распространением коронавируса. Глава государства заявил о мерах поддержки, которые будут направлены не только на поддержку граждан страны, но и на поддержку малого и среднего бизнеса.