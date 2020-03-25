Москва, , 22:28 — REGNUM Международная поддержка необходима Мали, сообщили 25 марта в пресс-службе МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 19 марта в Мали произошёл крупный теракт: исламисты напали на лагерь вооружённых сил у населённого пункта Таркин в регионе Гао.

В результате атаки погибли 29 и ранены пять человек. МИД РФ отмечает, что теракт стал крупнейшим по числу потерь среди военнослужащих Мали с начала 2020 года.

Москва выразила осуждение этих действий исламистов, отметив, что теракты подрывают усилия малийских властей по реализации Алжирского мирного соглашения от 2015 г.

«Сохраняющаяся в Мали тяжёлая ситуация в области безопасности диктует необходимость продолжения эффективной международной поддержки стабилизационных шагов малийского правительства», — отметили в МИД РФ.

Российское ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, в Мали на протяжении семи лет действует миротворческий контингент ООН для освобождения севера страны от исламских экстремистов. В стране продолжаются вооруженные нападения исламистов на малийских военных.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевики в Мали заявили о готовности к переговорам с властями