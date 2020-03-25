Нижний Новгород, , 22:25 — REGNUM Положения обращения президента России Владимира Путина, которое прозвучало 25 марта, имеет особое значение для жителей Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.

Глава региона уточнил, что около 500 тыс. жителей области заняты в сфере малого и среднего предпринимательства.

«Снижение размера страховых взносов вдвое, причём, не на несколько месяцев, а на перспективу, отсрочки по кредитам и налогам, пролонгации кредитных соглашений — все это играет огромное значение для бизнес-сообщества, в том числе для индивидуальных предпринимателей», — подчеркнул Никитин. Он напомнил, что накануне подписал указ, который предусматривает, в том числе тот факт, что ситуацию с коронавирусом можно считать форс-мажором и ставить условия по изменению договоров.

Также он отметил, что важны и меры поддержки, которые сохраняются государством для семей с детьми.

«Дополнительные пособия станут серьезным подспорьем для семейных бюджетов и позволят поддержать потребительский спрос в непростое время. Считаю абсолютно правильным шагом снятие необходимости по предоставлению данных о доходах для получения льгот», — констатировал Никитин и добавил, что уже дал соответствующее поручение региональным органам власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России в связи с угрозой распространения коронавируса на территории страны. Он предложил ряд мер поддержки для стабилизации ситуации ка к в отношении граждан, так и бизнеса. В частности, неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена нерабочей с сохранением заработной платы, также было предложено увеличить объём пособия по безработице, продлить для граждан все ранее установленные льготы без необходимости оформления новых документов.