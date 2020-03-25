Рим, , 21:40 — REGNUM Правительство Италии в перспективе выделит на борьбу с последствиями коронавируса еще не менее 25 млрд евро, заявил в ходе своего выступления в парламенте страны в среду, 25 марта, премьер-министр Джузеппе Конте.

Он также не согласился с упрёками оппозиции о «медлительности» принятия решений: по мнению Конте, меры вводятся постепенно в соответствие с развитием ситуации.

«История нас рассудит», — резюмировал премьер-министр.

Как сообщалось ранее, 22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на 25 марта, от коронавируса в Италии умерли 7503 человек, количество жертв за сутки выросло на 683 (на 10%). Выздоровели 9362 человек, днем ранее этот показатель составлял 1036 (рост на 12%). Всего коронавирусом заражены (с учетом погибших и выздоровевших) 74 386 человек, это на 3491 (на 6%) больше, чем днем ранее.