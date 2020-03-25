Вашингтон, , 21:37 — REGNUM Первичные выборы президента США перенесены в пяти штатах страны из-за пандемии, пишет 25 марта The New York Times.

Праймериз сдвинуты с весны на 2 июня.

В частности, в штатах Мэриленд, Делавэр, Коннектикут и Род-Айленд первичные выборы должны были пройти 28 апреля, а в штате Индиана — 5 мая.

Отметим, что 2 июня первичные выборы пройдут в ряде штатов, но это не связано с переносом, а так планировалось сразу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у демократов в трёх штатах на первичных выборах победил Джо Байден.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден одержал победы на праймериз в трех штатах США