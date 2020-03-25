Чебоксары, , 21:35 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев считает принятые президентом России Владимиром меры своевременными. В регионе готовят «необходимую базу для реализации обозначенных мер», а также соответствующие «расчёты и справки», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

Врио главы Чувашии Олег Николаев Cap.ru

Чувашские власти заявляют, что в регионе «готовы реализовать все озвученные» главой государства инициативы «в рамках своих полномочий». Врио главы республики поручил «максимально оперативно» подготовить базу для реализации данных мер, провести работу в части межведомственного взаимодействия и информационно-консультационных мероприятий.

«Правительство республики должно обеспечить беспрепятственное доведение до людей новых мер поддержки», — сказал Олег Николаев, подчеркнув, что предложенные Владимиром Путиным меры «понятны и своевременны».

«Президент обозначил серьёзный комплекс мер по поддержке как экономики в целом, так и граждан Российской Федерации. Тем самым он нацелил на то, что интересы каждого конкретного человека, его здоровье и благополучие имеют важнейшее значение для всех институтов государственной власти», — отметил руководитель Чувашии.

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Министр финансов республики Михаил Ноздряков проинформировал, что работа уже началась, готовятся «расчёты и справки, чтобы своевременно отработать механизмы распределения средств для оперативного доведения до получателей».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент Владимир Путин обратился к народу в связи с угрозой распространения коронавируса. Он предложил ряд мер для стабилизации ситуации. В частности, сообщил о переносе голосования за поправки в Конституцию РФ, высказался о необходимости введения налога на доходы от вкладов и инвестиций в ценные бумаги, повышении пособий по безработице, а также объявил нерабочую неделю с 30 марта до 3 апреля.