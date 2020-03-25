Приштина, , 21:13 — REGNUM За требованием ввести чрезвычайное положение в Косово из-за эпидемии коронавируса на самом деле скрывается план по «обмену территориями» между Белградом и Приштиной. Об этом заявил премьер-министр сепаратистского формирования Альбин Курти, выступая перед депутатами косовского парламента, которые 25 марта собрались, чтобы проголосовать по вопросу доверия его правительству.

«Обмен территориями не удался как проект, но не умер как идея», — процитировал слова Курти портал «Коссев».

По словам премьер-министра сепаратистского Косово, в «Белом доме в Вашингтоне уже приготовлено шампанское, чтобы отметить подписание соглашения между Косово и Сербией», но до этого, по его мнению, стороны, которые стоят за этим соглашением, готовят несколько другой сценарий.

«Знаете, что им нужно до этого шампанского? Им нужна чрезвычайная ситуация, инциденты и кровопролитие, чтобы в итоге сказали — мы не сможем так, лучше подписать соглашение, чем продолжить в таком духе», — заявил Курти, добавив, что «для этого шампанского необходима кровь».

Мэр Южной Митровицы Агим Бахтири, который недавно присоединился к партии Альбина Курти «Самоопределение», 24 марта поздно вечером заявил телеканалу «Клан Косово» о том, что между президентом Сербии Александром Вучичем и лидером сепаратистского Косово Хашимом Тачи еще с 2016 года существует план раздела северной части Косово, населенной преимущественно сербами.

Напомним, что процедуру голосования о недоверии к правительству Альбина Курти инициировал коалиционный партнер его «Самоопределения» — партия «Демократический союз Косово» Исы Мустафы. Поводом для этого стало решение Курти освободить от должности министра внутренних дел Агима Велиу из-за заявлений о необходимости введения чрезвычайного положения ради борьбы с коронавирусом. Тем не менее настоящей причиной является нежелание Курти немедленно отменить стопроцентные пошлины на сербские товары ради продления диалога о «нормализации отношений» с Белградом.

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