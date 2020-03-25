Прага, , 20:56 — REGNUM Посещение чешским президентом Милошем Земаном парада Победы в Москве планируется, сообщает 25 марта информагентство ЧТК.

В чешской администрации отметили, что Земан поедет в Москву праздновать 75-летие победы во Второй мировой войне, если парад Победы «не будет отменен организаторами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти обсуждают вопрос о возможной отмене парада Победы в связи с ситуацией с коронавирусом.

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