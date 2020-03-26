Тегеран, , 09:06 — REGNUM 25 марта Высший совет по правам человека (СПЧ) заявил, что санкции США в отношении Ирана являются вопиющим нарушением прав человека иранской нации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Данное заявление было опубликовано по случаю Международного дня защиты права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и уважения достоинства жертв. В соответствии с ним, незаконные санкции США негативно сказались на осуществление прав человека в своих интересах.

Согласно заявлению, за последние несколько месяцев иранская нация стала свидетелем различных примеров вопиющего нарушения основных прав человека. «Во время вспышки пандемии коронавируса односторонние санкции, особенно в медицинском секторе, продолжают оказывать сильное давление на Иран», — сообщается в заявлении.

Напомним, что ранее администрация США уже создавала барьеры для отправки гуманитарной помощи в связи с такими человеческими катастрофами, как наводнение 17 марта 2019 года и землетрясение 12 ноября 2017 года в Иране.