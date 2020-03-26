Тегеран, , 09:01 — REGNUM 24 марта поздно вечером министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его российский коллега Сергей Лавров обсудили в телефонном разговоре взаимное сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 марта.

Министерство иностранных дел России в своем заявлении сообщило, что обе стороны рассмотрели вопросы, связанные с пандемией коронавируса, а также положительно оценили взаимное сотрудничество в борьбе с этой опасной болезнью.

В ходе телефонного разговора Лавров подчеркнул решимость своей страны продолжать всестороннее торгово-экономическое сотрудничество с Ираном и помогать ему наращивать экспорт сельскохозяйственной продукции, в котором нуждается «добрый сосед» в условиях незаконных санкций США.

Он также отметил, что Россия будет решительно требовать от Вашингтона снять бесчеловечные санкции, которые создали препятствия на пути борьбы правительства со смертельным коронавирусом.

Ранее глава Управления по связям с общественностью при министерстве здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 8913 человек из общего числа 24 811 инфицированных коронавирусом пережили смертельную болезнь, в то время как 1934 человека погибли от нее.