Псков, , 20:39 — REGNUM В Псковской области вводятся дополнительные меры по противодействию распространению коронавируса. Об этом сегодня, 25 марта, в своём инстаграме сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«До 12 апреля приостанавливается деятельность всех ночных клубов (дискотек), кинотеатров и кинозалов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, спортивных клубов. Также запрещается курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других аналогичных заведениях», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Псковской области, который сам находился в самоизоляции в Москве в связи с респираторным заболеванием, поддержал объявление в России нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля. Регионом Михаил Ведерников руководил дистанционно, в Псков планирует вернуться 28 марта. Тест на коронавирус, который он сдал, показал отрицательный результат.

Напомним также, что до 12 апреля в Псковской области объявлен карантин.

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