, 20:33 — REGNUM Участие американского президента Дональда Трампа в срочном саммите G20 подтвердили 25 марта в Белом доме.

По данным пресс-службы, глава Штатов будет участвовать в видеоконференции, посвящённой борьбе с пандемией. Мероприятие состоится 26 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент РФ Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди обсудили по телефону ситуацию с эпидемией вируса SARS-CoV-2.

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