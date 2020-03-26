Тегеран, , 08:47 — REGNUM Старший командующий армией Исламской Республики Иран, отвечающий за координацию экспедиционных операций, контр-адмирал Хабиболла Сайяри заявил, что иранская армия хорошо подготовлена к отражению любой угрозы благодаря своей боеспособности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 марта.

Выступая в кулуарах церемонии открытия армейского госпиталя на 2000 коек, Сайяри отметил, что сразу же после сообщений об эпидемии в Китае система здравоохранения иранской армии предприняла серьезные шаги по сдерживанию коронавируса в Исламской Республике.

Он также подчеркнул, что после приказа верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи касательно организации системы здравоохранения и проведения армией учений по противодействию возможной биологической атаке иранская армия повысила свою боеготовность.

Принятые меры включают в себя обслуживание 32 больниц и всех клиник, обеспечение 1600 коек, запуск 200 центров мониторинга, обеспечение 4575 коек для больниц, досмотр и дезинфекцию автомобилей, улиц, общественных мест, создание мастерских по изготовлению масок для лица, дезинфицирующих средств, использование современных боевых систем.

Глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур ранее заявил, что 8 913 человек из общего числа 24 811 инфицированных коронавирусом пережили смертельную болезнь, а 1 934 погибли.