Екатеринбург, , 20:27 — REGNUM Депутаты думы Екатеринбурга не собирались получать надбавку в размере 25 окладов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии сообщили о фейке, на который им указали журналисты.

«Распространяется фейковая (недостоверная) информация о том, что «депутаты из Екатеринбурга договорились выплачивать себе поощрения в размере 25 окладов ежемесячно», — сказали в пресс-службе.

В мэрии опровергли данную информацию.

Ранее в Екатеринбурге создали фейковую страницу спикера гордумы Игоря Володина в Facebook. Председатель даже обращался в полицию и в администрацию социальной сети, однаку страницу так и не удалили.

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