Ярославль, , 20:05 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов назвал «весомыми и нужными» меры, предложенные Владимиром Путиным для борьбы с коронавирусом. Об этом Миронов написал в своих социальных сетях.

Дмитрий Миронов Yarregion.ru

«Не стоит дожидаться, когда грянет гром, и вирус расползется по территории России, как это произошло во многих странах. Глава государства предложил действовать организованно и на опережение, без упования на «авось». Прошу жителей региона ответственно подойти к соблюдению карантинного режима — от совместных усилий зависит как быстро страна и ее экономика пойдут «на поправку» после удара, нанесенного вирусом», — сказал Дмитрий Миронов.

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