Москва, , 19:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин 26 марта примет участие в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в режиме видеоконференции. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Предполагается, что видеоконференция лидеров G20 состоится 26 марта с 15:00 до 16:30 по московскому времени.

Единственная тема саммита — пандемия коронавирусной инфекции и ее влияние на мировую экономику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавирусной инфекции вызвала очень серьезный спад в мировой экономике. Падение индексов всех международных торговых площадок свидетельствует о замедлении экономической жизни.