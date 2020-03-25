Майкоп, , 19:58 — REGNUM Основной идеей обращения президента России Владимира Путина к жителям страны стало сбережение нации в период борьбы с распространением коронавируса. Меры, предложенные главой государства, направлены на предотвращение инфицирования людей и защиту наиболее уязвимых групп населения, считает глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Напомним, сегодня, 25 марта, Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства предупредил граждан, что не следует надеяться «на авось» и попросил предельно внимательно отнестись к рекомендациям специалистов.

Президент также предложил перенести дату голосования по поправкам в Конституцию, сделать следующую неделю (с 30 марта по 5 апреля) нерабочей, сохранив зарплаты, автоматически продлевать все социальные пособия и льготы граждан в ближайшие полгода, увеличить пособия по безработице.

«Главная идея обращения — сбережение народа страны в сложный период разрастания пандемии коронавируса. Президент России огласил четкий план мер. Они направлены на предотвращение инфицирования людей, на защиту наиболее уязвимого старшего поколения. Целый комплекс решений должен поддержать малый и средний бизнес, простых граждан, отягощенных кредитами, заботами о сохранении своего, пусть и небольшого предприятия», — написал Кумпилов на своей странице в Instagram.

Глава Адыгеи также отметил, что на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу он поручил принять все необходимые меры для реализации указаний главы государства.