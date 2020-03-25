Черкесск, , 19:46 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии приступят к исполнению задач, поставленных президентом РФ 25 марта в обращении к гражданам России, незамедлительно. Готовность к реализации плана по предупреждению распространения коронавируса имеется. Так прокомментировал обращение Владимира Путина глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

«Уже сегодня в правительстве региона мы закрепили ответственных по направлениям исполнения поручений президента. Работа начнется незамедлительно», — написал Темрезов на своей странице в Instagram.

При этом он отметил, что, несмотря на то, что «у каждого из нас — свой участок задач и своя зона ответственности», «цель у всех одна — жизнь и здоровье граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 марта, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны в связи с угрозой распространения коронавируса. В нем он объявил о важных мерах по преодолению ситуации.