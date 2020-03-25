Владимир, , 19:36 — REGNUM На первое место президент РФ Владимир Путин ставит заботу государства о своих гражданах. Об этом заявил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, комментируя послание главы государства, с которым он выступил 25 марта.

«Обращение было связано в первую очередь с коронавирусом, но в нём прозвучали важные для нас сигналы о том, как окрепла, какую силу набрала наша страна в последние годы, и какие меры поддержки она теперь может обеспечить своим гражданам. В чём секрет нашей силы? Во взаимной поддержке и солидарности. Мы можем снизить страховые взносы для работодателей, чтобы стимулировать их к сохранению заработных плат для работников, на длительный срок разгрузить бизнес от налогового бремени, а граждан — от платы за услуги ЖКХ. Россия действительно становится социальным государством. Коронавирус стал лакмусовой бумажкой, показавшей, как многого мы, россияне, добились с 1993 года», — заявил Сипягин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 марта Владимир Путин сообщил о переносе голосования за поправки в Конституцию РФ, о необходимости налога на доходы от вкладов и инвестиций в ценные бумаги, предложил повысить пособие по безработице, а также объявил нерабочую неделю с 30 марта до 3 апреля.