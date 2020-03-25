Улан-Батор, , 19:28 — REGNUM Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга обратился к согражданам с призывом отложить выборы в парламент и отметил важность экономии бюджета.

«В последнее время мировые эксперты отмечают, что экономика стран мира сталкивается с кризисом в последствии пандемии коронавируса, падения цены нефти и мирового финансового рынка. Правительства разных стран начали принять необходимые меры с целью смягчения и преодоления рецессии. Мы пока принимаем меры для борьбы с пандемией коронавируса, но честно говоря, огромные суммы денег тратятся на меры по борьбе с коронавирусом. В случае, если эта ситуация продолжится, то ясно, что наша экономика не выдержит такую нагрузку», — заявил президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

По словам президента Монголии необходимо срочно разработать и реализовать комплексные меры по преодолению кризиса — внести поправки в бюджет, уменьшить расходы, запланированные на проведения выборов, и направить сэкономленные средства на преодоление экономического кризиса.

Также Халтмаагийн Баттулга призвал отложить выборы в Великий Государственный Хурал (парламент страны).

Отметим, что выборы в республиканский парламент запланированы на 24 июня 2020 года. Великий государственный хурал является высшим законодательным органом Монголии и состоит из 76 членов. Выборы в парламент проходят один раз за 4 года, последние состоялись 29 июня 2016 года.