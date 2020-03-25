Ставрополь, , 19:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к жителям страны сформулировал национальный план действий по борьбе с коронавирусной инфекцией. В приоритетном порядке глава государства указал на необходимость принятия мер по защите жизни и здоровья людей, отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Напомним, сегодня, 25 марта, Владимир Путин обратился к нации из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. В частности, он объявил следующую неделю (с 30 марта по 5 апреля) нерабочей с сохранением заработной платы и выступил за перенос даты голосования по поправкам в Конституцию. Глава государства также предложил ряд мер для поддержки экономики, предприятий и граждан.

«Президент России сформулировал, по сути, национальный план действий по противостоянию коронавирусу. В особом приоритете — меры для защиты жизни и здоровья людей, а также поддержки семей с детьми, пожилых, тех, кто находится в трудной ситуации и нуждается в помощи. В нашем крае мы сделаем все от нас зависящее, чтобы эту помощь оказать», — написал Владимиров у себя в Instagram.

Губернатор заверил, что все поручения главы государства, входящие в компетенцию региональной власти и местного самоуправления, на Ставрополье будут выполнены. Владимиров добавил, что уже поручил подготовить проект решений краевого координационного совета, в котором будут закреплены соответствующие шаги.