Москва, , 19:15 — REGNUM Перенос голосования по поправкам к Конституции является абсолютно логичным и абсолютно необходимым шагом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Президент своим обращением напомнил, что государство существует для блага граждан, а не наоборот. Именно с такой точки зрения нужно рассматривать беспрецедентные меры поддержки людей в условиях глобальной эпидемической опасности. В этой же логике следует оценивать и отсрочку голосования по изменениям в Конституции. При всей их важности сейчас, прежде всего, необходимо исполнять действующие конституционные нормы», — отметил Миронов.

Президент РФ Владимир Путин «в очередной раз продемонстрировал, что он очень ответственно относится к исполнению своих обязанностей главы государства, ставя на первое место здоровье народа и безопасность граждан», заявил парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: Миронов: офшорная аристократия получила сигнал