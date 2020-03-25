Бишкек, , 19:05 — REGNUM В рамках введения комендантского часа в столице Киргизии установлен 41 блокпост. Об этом на пресс-конференции заявил комендант города Бишкека, заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев, передают киргизстанские СМИ.

По его словам, с нарушителями комендантского часа правоохранительные органы будут проводить профилактические беседы и препровождать их домой.

Комендант отметил, что если кто-то из жителей столицы не успеет добраться до дома до начала комендантского часа, то есть до 20:00 по местному времени, то милиционеры не будут применять в его или ее отношении жестких мер — при условии, что такой нарушитель не окажет правоохранителям сопротивления, будет трезв и адекватен.

«Но комендантский час лучше не нарушать», — подчеркнул Орозалиев.

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