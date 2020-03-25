Бишкек, , 18:57 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии рекомендует горожанам пожить некоторое время на дачах, чтобы избежать рисков заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции завил вице-мэр Бишкека Азиз Алымкулов, передает «Кабар».

По словам чиновника, городские власти полностью одобряют такую самоизоляцию.

Также заместитель главы муниципалитета отметил, что правоохранительные органы не только не будут препятствовать гражданам, которые пожелают в дневное время отвезти продовольствие своим пожилым родителям, но и будут оказывать им содействие.

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