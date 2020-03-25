Бишкек, , 18:53 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии смогли выяснить, с кем контактировали 44 киргизстанца, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом на пресс-конференции заявила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова, пишут киргизстанские СМИ.

По ее словам, до того, как их поместили в карантин, зараженные граждане ходили в гости, кто-то ходил в гости к ним, они встречались с коллегами на работе и с соседями.

Представитель минздрава сообщила о том, что в итоге насчитали 1011 таких людей, с которыми успели контактировать до госпитализации зараженные киргизстанцы.

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