Подгорица, , 18:50 — REGNUM Европейский союз выделил три миллиона евро для оказания немедленной помощи сектору здравоохранения Черногории в борьбе с коронавирусами, заявил посол ЕС в Черногории Айво Орав. Правительство Черногории заявило, также было решено ускорить совместную с ЕС программу стоимостью 18 миллионов долларов, чтобы помочь малым предприятиям, наиболее уязвимым категориям общества и безработным.

Главный переговорщик с ЕС Александр Дрлевич сообщил, что Черногория благодарна Европейскому Союзу за его эффективность в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительство.

«ЕС вместе с правительством Черногории предоставит 50 миллионов долларов долгосрочной помощи, чтобы помочь секторам здравоохранения, экономики и бизнеса», — сообщил Орав в своем аккаунте в Twitter.