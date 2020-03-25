Ярославль, , 18:41 — REGNUM Депутат Госдумы России от Ярославской области Илья Осипов считает своевременными меры поддержки, о которых заявил Владимир Путин в своем обращении 25 марта. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

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«Меры защищают самых-самых незащищенных, и это не только люди с низкими доходами, но и те, кто больше всего сейчас страдает — это бизнес и те, кто работает в малом и среднем бизнесе. Этим людям тоже нужна наша поддержка, наша рука помощи», — сказал депутат Госдумы России Илья Осипов.

Объявление недели выходных дней депутат также считает необходимой мерой.

«На мой взгляд, безусловный приоритет — защита здоровья граждан, и то, что у нас есть возможность аккуратно отнестись к себе и находиться в самоизоляции, или в умеренном карантине, а для кого-то может быть более жесткий карантин в силу показаний по здоровью. На следующей неделе такая возможность будет у всей страны. Берегите себя, потому что дороже, чем ваше здоровье нет ничего и для вас, и для страны в целом», — рассказал Илья Осипов.

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