Грозный, , 18:35 — REGNUM В Чечне назначили нового руководителя управления ФСБ. Им стал Игорь Кочнев, ранее работавший директором УФСБ Тюменской области. Этой информацией поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кочнев сменил на том посту Игоря Хвостикова, который, по словам Кадырова, переведён на аналогичную должность в Татарию. Сегодня, 25 марта новый глава УФСБ Чечни был представлен главе субъекта.⠀Кадыров поздравил Игоря Кочнева с назначением и выразил уверенность, что новый начальник УФСБ «сумеет выстроить работу на должном уровне». По словам Кадырова, работая в Тюмени, он «провёл несколько крупных спецопераций по устранению коррупционных и террористических угроз».

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