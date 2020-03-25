Тамбов, , 18:24 — REGNUM Тамбовский губернатор Александр Никитин заверил жителей области, что все задачи, поставленные 25 марта президентом Владимиром Путиным, в регионе будут выполнены. Он также призвал население прислушаться к рекомендациям врачей и органов власти, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Александр Никитин Tambov.gov.ru

В своём обращении по поводу развития ситуации с коронавирусом Владимир Путин призвал всех россиян, в том числе и органы исполнительной власти в регионах, работать профессионально, организованно и на опережение, придерживаясь главного приоритета — жизнь и здоровье людей. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выразил свое мнение по поводу поставленных задач.

«Думаю, что все прочувствовали опасность и сложность ситуации, прислушаются к рекомендациям врачей и органов власти. Большинство населения всю следующую неделю останется дома, но органы власти будут усиленно работать и ежечасно контролировать положение дел с учетом новых вызовов, — отметил Александр Никитин, подчеркнув, что возложена «большая ответственность за сферы жизнеобеспечения и экономику».

Губернатор отметил, что «не должно быть» проблем в организации работы ЖКХ, торговли, аптек, медицинских организаций:

«Предстоит перестроиться в части налогообложения и контроля за уплатой налогов, которые формируют бюджет. Особую заботу следует проявить к семьям с детьми».

По словам Александра Никитина, исполнительные органы власти уже сейчас намечают программу действий, времени на раскачку нет. Результаты будут зависеть от четкого выполнения каждым своих новых задач и эффективного взаимодействия.

«Вслед за главой государства я призываю тамбовчан сохранять спокойствие, выполнять рекомендации, которые звучат сегодня из всех информационных источников, быть внимательными и заботливыми друг к другу», — подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что в регионе работают горячие линии по всем вопросам, связанным с коронавирусом. Номера телефонов и контакты в социальных сетях доступны каждому.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Владимир Путин обратился к нации из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Он объявил неделю (с 30 марта по 5 апреля) нерабочей с сохранением для работников заработной платы. Также озвучен ряд других инициатив.