Пермь, , 18:23 — REGNUM Мера по снижению страховых взносов для малого бизнеса, а также отсрочка по уплате налогов для него же — очень серьезная поддержка на нынешнем этапе. Такое мнение выразил с корреспондентом ИА REGNUM член комитета по промышленности, экономической политике и налогам Заксобрания Пермского края Александр Григоренко (ЛДПР), комментируя заявленные президентом России меры поддержки из-за пандемии коронавируса.

«Не секрет, что страховые взносы являются очень большим грузом для среднего бизнеса и части малого бизнеса. И представители среднего и малого бизнеса давно просят о его смягчении. И эта мера, независимо от коронавируса и падения цен на нефть, сказалась бы на малом бизнесе. Отсрочка же на выплату налогов для малого бизнеса на полгода позволит ему сохранить деньги в обороте на сложный период», — считает парламентарий.

С точки зрения Александра Григоренко, к заявленным президентом мерам на региональном уровне можно добавить еще пониженные ставку по упрощенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения. «Вместе эти меры не только позволят малому бизнесу выжить в тяжелых условиях, но и вырасти после его окончания», — сказал депутат.

Кроме того, по словам Григоренко, нужно максимально снизить административные барьеры для бизнеса в тех регионах, где они в последнее время выросли. Так, в Пермском крае нужно снять ограничения для нестационарных торговых объектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта Владимир Путин выступил с обращением в гражданам России, в котором заявил о мерах поддержки для предпринимателей из-за пандемии коронавируса. В частности, снижение страховых взносов в два раза для малого и среднего бизнеса вводится не на особый период пандемии, а на длительный срок.