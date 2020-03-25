Москва, , 18:18 — REGNUM Развивающаяся в стране и в мире ситуация с коронавирусом и уже появляющиеся политические и экономические последствия пандемии позволили Владимиру Путину озвучить новый курс. Так Телеграм-канал «Русский Демиург» комментирует обращение президента России к нации, сделанное сегодня, 25 марта.

Автор канала отмечает более жёсткий разворот курса в сторону национальных интересов:

«В этом плане эпидемия коронавируса позволяет сделать многие из тех вещей, которые были невозможны ранее из-за атлантической прививки, сделанной российскому государству после распада СССР. Теперь Путин делает России новую перепрошивку в соответствии со стратегическими национально-государственными интересами. Национализация элит будет усилена».

Канал подчёркивает, что президент без жёстких полицейских мер продемонстрировал своё преимущество перед другими игроками, усилив социальный пакет от 15 января.

«Главное — никто, после нашей помощи Италии, нарастающего бардака и безвластия в Европе и США, не сможет нам сказать и полслова. Возможно, выскажем даже такую «крамольную» мысль, эпидемия коронавируса даже обнуляет некоторые из тех обязательств, которые взяли на себя ельцинские элиты после распада СССР», — пишет «Русский Демиург».