Лондон, , 18:12 — REGNUM Просьбу защиты Джулиана Ассанжа освободить его под залог на фоне эпидемии коронавируса отклонил Вестминстерский магистратский суд Лондона, заявила на слушаниях 25 марта судья Ванесса Барайтсер.

По её словам, пандемия — «не основание для освобождения» Ассанжа. Она аргументировала отказ суда тем, что британские власти принимают меры по сведению к минимуму число заражений вирусом SARS-CoV-2 в тюрьмах.

Напомним, 23 марта адвокаты Ассанжа заявили, что в суде будут ходатайствовать об освобождении основателя сайта WikiLeaks под залог: в стране бушует эпидемия COVID-19, а у журналиста весьма неблагополучно со здоровьем.

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