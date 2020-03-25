Москва, , 18:10 — REGNUM В ходе своего обращения президент РФ Владимир Путин предложил полумеры, но КПРФ их поддержит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя (КПРФ).

«Безусловно, мы поддерживаем эти меры… Но меры, которые президент сегодня обозначил, это полумеры. Однако, в данной ситуации это единственное, что можно сделать, чтобы не обвалить вообще ситуацию в экономике», — сказала Ганзя.

При этом, по ее мнению, нерабочая неделя — это не самая главная мера (она важна с точки зрения борьбы с коронавирусом), но для поддержки граждан большое значение имеет финансовая поддержка семей с детьми и «каникулы» по потребительским и ипотечным кредитам.

«Самое важное, я считаю, что нужно обеспечить финансовую и материальную поддержку семей с детьми. То есть те социальные обязательства, которые были приняты государством на себя, ни в коей мере не должны быть как-то уменьшены или забыты, а, наоборот, выплачены в срок и даже раньше. Вторая важная мера — это отсрочка по выплатам кредита, это важно не только для граждан, но и для предприятий», — рассуждает парламентарий.

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