Калининград, , 18:04 — REGNUM Самолёты-разведчики ВВс США U-2S Dragon Lady летали у российских границ в районе Калининграда, сообщают 25 марта мониторинговые интернет-ресурсы.

По их данным, 24 марта стратегический самолёт-шпион U-2S Dragon Lady поднялся в воздух с британской авиабазы Фэрфорд и прошел в юго-восточную часть акватории Балтийского моря.

Его полёт сопровождался появлением у северо-западных границ России разведывательный самолет ВВС США RC-135W и самолет радиоэлектронной разведки США Beechcraft RC-12X Guardrail.

Напомним, в мае 1960 года над территорией СССР был сбит самолёт-разведчик США U-2, ранее более 20 раз нарушивший границы Советского Союза. После этого полёты воздушных шпионов США проходили без входа в воздушное пространство СССР.

Стоит отметить, что в 2014 году в США было принято решение о списании всех имеющихся самолетов U-2 как устаревших, однако в 2017 году от этих планов отказались, заявив об их модернизации.

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