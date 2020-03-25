Симферополь, 25 марта 2020, 18:07 — REGNUM В России надо ужесточать ответственность за спекуляцию медицинскими товарами и предметами первой необходимости, за создание искусственного дефицита, а не за якобы намеренное распространение коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.
По его словам, кому много дано, с тех и надо спрашивать больше.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму внесли законопроект, предполагающий квалифицировать намеренное нарушение санитарно-эпидемиологических требований в РФ как терроризм. В случае если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечёт по неосторожности смерть двух и более лиц, законодатели предлагают наказывать лишением свободы на срок до семи лет.
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