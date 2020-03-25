Симферополь, , 18:07 — REGNUM В России надо ужесточать ответственность за спекуляцию медицинскими товарами и предметами первой необходимости, за создание искусственного дефицита, а не за якобы намеренное распространение коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«В целом, сегодня разработка новых «антивирусных» законов происходит больше «на нервах», чем на рациональной основе. Очевидно, что нужно ужесточать правила безопасности при массовых эпидемиях. Но эти ужесточения должны в первую очередь касаться чиновников, медицинских начальников, работодателей, то есть людей, обладающих определенными полномочиями», — отметил Бирюков.

По его словам, кому много дано, с тех и надо спрашивать больше.

«Надо ужесточать ответственность за спекуляцию медицинскими товарами и предметами первой необходимости, за создание искусственного дефицита. Коронавирус бросил современным обществам радикальный вызов, эффективно ответить на который можно лишь путём позитивных социальных преобразований, защищающих не только безопасность, но и свободу человека. А просто запугивать население драконовскими наказаниями — это не выход», — подчеркнул политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму внесли законопроект, предполагающий квалифицировать намеренное нарушение санитарно-эпидемиологических требований в РФ как терроризм. В случае если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечёт по неосторожности смерть двух и более лиц, законодатели предлагают наказывать лишением свободы на срок до семи лет.

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