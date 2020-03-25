Киев, , 17:56 — REGNUM Правительство Украины возложил временное выполнение обязанностей министра образования и науки на Любомиру Мандзий.

Соответствующее решение было принято сегодня, 25 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сама Мандзий уже заявила, что в связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед министерством стоит много срочных вызовов и проблем.

«Самое важное — у нас нет времени на медленные решения: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопрос окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое», — отметила Мандзий.

Отметим, что Мандзий, как и нынешний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представляет Львов. Согласно открытой информации. с 2001 по 2016 год работала во Львовском национальном университете им. Ивана Франко, после чего возглавляла департамент образования и науки Львовской областной государственной администрации.

ИА REGNUM напоминает, что при смене правительства Украины 4 марта у властей не оказалось кандидатур на ряд министерских постов, в том числе — на пост министра образования. Также на Украине остается до сих пор вакантной должность министра энергетики.