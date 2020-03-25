Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с наследным принцием Саудовской Аравии Мохаммедом ибн Салманом и обсудил с ним положение дел на международном рынке нефти. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Сообщается, что Помпео и ибн Салман сосредоточились на необходимочти поддержания стабильности на мировых энергетических рынках.

«Госсекретарь подчеркнул, что как председатель G20 и важный лидер в энергетической отрасли Саудовская Аравия обладает реальной возможностью показать себя с наилучшей стороны и успокоить мировые энергетические и финансовые рынки, когда мир столкнулся с серьезной экономической неопределенностью», — сообщили в Госдепе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после развала соглашения ОПЕК+ Саудовская Аравия пообещала «залить» рынок дешевой нефтью и начала осуществлять это на практике. На сегодняшний день североморская нефть марки Brent торгуется на уровне $26,4 за баррель.