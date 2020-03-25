Рига, , 17:45 — REGNUM Из-за пандемии COVID-19 в Латвии с 28 марта закроют все большие торговые центры. Об этом, как пишет портал Dienas Business, сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

По его словам, это требование правительства страны не распространяется на работу расположенных в этих центрах, или отдельно продовольственных магазинов, аптек, магазинов оптики и ветеринарных, а также строительных магазинов.

«Эта мера правительства направлена на усиление изоляции общества», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, в Латвии с 13 марта по 14 апреля из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.