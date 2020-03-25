Москва, , 17:15 — REGNUM Малые и средние предприятия получат дополнительные ресурсы от снижения размера страховых взносов. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.

«Сейчас мы обязаны сделать всё, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего, занятых на малых и средних предприятиях. Чтобы у таких предприятий появились дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза — с 30% до 15%, — снизить для них размер страховых взносов», — заявил Путин.

Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ.

«Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка останется прежней — 30%», — добавил он.

«Обращаю внимание: пониженная ставка вводится не на несколько месяцев. Не только в качестве антикризисной меры, а, что называется, вдолгую. На перспективу. Таким образом мы создаём долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам», — уточнил он.