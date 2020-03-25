Москва, , 17:10 — REGNUM Правительство будет вести постоянный мониторинг на рынках и корректировать перечень нуждающихся в поддержке предприятий. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.

«Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг сталкиваются сейчас с объективными трудностями, сокращением заказов, снижением выручки. Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит сохранить своих сотрудников», — заявил Путин.

Президент предложил для тех предприятий, для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией, обеспечить ряд мер поддержки.

Так, компаниям малого и среднего бизнеса президент посчитал необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС на ближайшие шесть месяцев, а для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

«Что касается банковских кредитов, то и здесь компаниям малого и среднего бизнеса, микропредприятиям, оказавшимся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев», — отметил президент.

«В целом прошу правительство и Центральный Банк предложить и принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование», — указал он.

Кроме того, предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, защитят от банкротства.

«В этой связи предлагаю ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявления кредиторов о банкротстве компаний и взыскание долгов и штрафов», — заявил Путин.

Эти меры будут распространены на компании, которые работают в наиболее затронутых кризисом секторах.

«Вместе с тем поручаю правительству вести постоянный мониторинг ситуации и в случае необходимости расширять, корректировать перечень отраслей, которые нуждаются в поддержке», — добавил президент.