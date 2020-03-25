Москва, , 17:00 — REGNUM В России будут запущены каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.

«Ещё одна зона риска — это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам», — заявил Путин.

«О чём идёт речь? Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно его месячный доход резко сократился более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций», — подчеркнул он.

Президент попросил Банк России предложить аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей.

«Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попасть в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной», — указал президент.«Прошу правительство и парламент ускорить принятие необходимых изменений в нормативную базу», — сказал Путин.