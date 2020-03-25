Краснодар, , 16:59 — REGNUM Новый городской округ Сириус создан в структуре Краснодарского края. 25 марта решение поддержали депутаты Заксобрания края на внеочередной сессии, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Новый муниципалитет появился в регионе впервые с 2003 года, всего их теперь 45.

«Сейчас Сириус — территория с большим потенциалом. Здесь проходят события самого высокого уровня и запланированы масштабные проекты. При поддержке президента РФ развивается инновационный образовательный центр, а впоследствии будет создан целый научный кластер. Сюда придут резиденты, налогоплательщики, у города будет свой бюджет. И если мы говорим о будущем этой территории, то надо дать возможность Сириусу полностью реализоваться», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев, отметив, что до 2021 года, в переходный период, городскому округу необходимо оказывать максимальную поддержку.

«За полгода нужно организовать выборы депутатов, до конца года — провести конкурс главы, сформировать местную администрацию, принять бюджет», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой о создании посёлка городского типа Сириус ранее выступил губернатор Краснодарского края, инициатива была поддержана ЗС, также состоялся референдум. 1 февраля было опубликовано распоряжение правительства РФ о создании посёлка городского типа Сириус на территории Сочи Краснодарского края.